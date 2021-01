Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE, 22 ianuarie 2021 – Gruparea terorista Stat Islamic (SI) a revendicat vineri dimineata responsabilitatea pentru dublul atac sinucigas soldat cu cel putin 32 de morti, comis intr-o piata din centrul Bagdadului, informeaza dpa. Atacul de joi a fost cel mai grav care a avut loc in capitala Irakului…

- Gruparea terorista Stat Islamic (SI) a revendicat vineri dimineata responsabilitatea pentru dublul atac sinucigas soldat cu cel putin 32 de morti, comis intr-o piata din centrul Bagdadului, informeaza dpa, potrivit AGERPRES. Atacul de joi a fost cel mai grav care a avut loc in capitala Irakului…

- Doua atacuri teroriste de ultima ora. Pana in acest moment au fost raportați 28 de morți și 73 de raniți Doua atacuri sinucigașe au avut loc joi intr-o piața aglomerata din capitala Irakului, Bagdad. Pana in acest moment au fost raportați 28 de morți și 73 de raniți. Atacatorii, care purtau veste explozive,…

- Cel puțin 32 de persoane au fost ucise in atentatul sinucigaș dintr-o piața din centrul Bagdadului, a declarat joi Ministerul Sanatații irakian, citat de DPA. Alte 110 persoane au fost ranite in cel mai grav atentat din ultimii 3 ani din capitala Irakului, potrivit Mediafax. Bilanțul actualizat…

- Cel puțin 32 de persoane au fost ucise in urma unui atentat sinucigaș dintr-o piața din centrul Bagdadului, a declarat joi Ministerul Sanatații irakian, citat de DPA. Alte 110 persoane au fost ranite in cel mai grav atentat din ultimii 3 ani din capitala Irakului. Un purtator de cuvant al armatei a…

- Cel putin 28 de persoane au fost ucise si alte peste 70 au fost ranite intr-un dublu atentat sinucigas cu bomba care a avut loc intr-o piata din Bagdad, joi, primul atac de asemenea anvergura dupa ani de zile, informeaza Reuters. Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a declarat ca este…

- Cel putin 28 de persoane au fost ucise si alte peste 70 au fost ranite intr-un dublu atentat sinucigas cu bomba care a avut loc intr-o piata din Bagdad, joi, primul atac de asemenea anvergura dupa ani de zile, informeaza Reuters. Un purtator de cuvant al Ministerului de Interne a declarat ca este de…

- Doua atacuri sinucigașe au avut loc joi intr-o piața aglomerata din capitala Irakului, Bagdad. Pana in acest moment au fost raportați 28 de morți și 73 de raniți. Atacatorii, care purtau veste explozive, s-au aruncat in aer in Piața Tayaran din centrul Bagdadului, joi dimineața – a anunțat purtatorul…