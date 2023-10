Stiri pe aceeasi tema

- Asaltul Hamas asupra Israelului a dus la cresterea pretului petrolului luni, pietele luand in calcul temerile legate de un conflict mai amplu in Orientul Mijlociu, la o zi dupa ce Israelul a lovit enclava palestiniana Gaza ca riposta la unul dintre cele mai sangeroase atacuri din istoria sa. Luptatori…

- Un palestinian militant, lider al Jihadului Islamic, Ziad al-Nakhala, a declarat duminica ca factiunea sa tine in captivitate peste 30 din israelienii care au fost rapiti in Fasia Gaza de sambata, dupa ce Hamas a lansat atacuri asupra Israelului, informeaza Reuters, informeaza Agerpres.Captivii nu…

- Statele Unite au inceput sa livreze munitie suplimentara Israelului, a anuntat duminica seful Pentagonului, Lloyd Austin, adaugand ca armata americana isi consolideaza pozitia militara in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si Reuters. Primul pachet de ajutor militar „va incepe sa plece astazi si va sosi…

- Israelul a anuntat, duminica, lansarea de atacuri impotriva organizatiei extremiste Hamas ca raspuns la atacurile-surpriza pe scara larga ale gruparii din Fasia Gaza, informeaza DPA. Consiliul de securitate al Israelului a aprobat masuri pentru „distrugerea capacitatilor militare si guvernamentale”…

- Preotul Ionuț Creța din Șieu se afla in aceste zile in pelerinaj, in Israel, alaturi de un grup de credincioși din localitate. Prefectul județului, Teofil Cioarba a luat legatura cu preotul Ionuț Creța. Acesta a explicat ca grupul nu se afla in pericol. „Noi suntem bine, slava Domnului. Am trecut de…

- "Suntem in razboi si vom castiga!", afirma premierul israelian Benjamin Netanyahu intr-un mesaj adresat israelienilor. Mesajul lui Netanyahu vine dupa ce ministrul israelian al apararii a anunțat ca gruparea militanta Hamas a inceput un razboi impotriva Israelului și a promis ca "Israelul va caștiga",…