Stiri pe aceeasi tema

- Imaginatia omului nu are limite. Un blogger din Statele Unite a construit o arma care trage cu ... masti sanitare. Tanarul a postat si un filmulet pe internet in care face o demonstratie. Datorita unor greutati metalice, masca se leaga singura in jurul capului.

- Nu exista nici un motiv juridic pentru ajutorul militar rusesc pentru Belarus, acesta va fi considerat o invazie, a declarat ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius. "Nu exista niciun motiv pentru ajutorul militar din partea Rusiei, nu exista niciun motiv legal sau de alta natura pentru…

- O avarie majora a fost semnalata, in aceasta dupa-amiaza, in Anieș. Localnici din trei sate raman in acest sfarșit de saptamana far apa – anunța Aquabis. „Datorita unei avarii majore pe conducta de aducțiune Anieș, incepand de astazi 14 august 2020 și pana luni 17 august 2020 orele 18:30, se va resimți…

- Bucura-te cu familia de o vara fabuloasa cu ajutorul setului „Pentru cei mici”! Copiii iubesc uleiurile esențiale! Poate datorita sticlelor draguțe, colorate sau datorita varietații de miresme noi pe care ei

- Mircea Rednic (58 de ani), antrenor Poli Iași, a comentat victoria echipei sale cu FC Voluntari, scor 2-1. „Eu zic ca e o victorie muncita, meritata, in afara de golurile marcate am mai avut cateva situații. Cred ca a fost cel mai bun joc al nostru acasa. Datorita portarului am caștigat acest meci,…

- Natura are puterea de a vindeca și, atunci cand sunt utilizate corect, plantele iți pot aduce multe beneficii. Indiferent daca este vorba despre uleiuri esențiale, ierburi sau condimente comune ce se gasesc in bucataria ta, acestea pot face minuni pentru corpul tau. Daca iți dorești sa afli mai multe…

- Nistru este la limita, din cauza ploilor abundente din ultimele zile. Autoritațile orașului Soroca, angajați ai IGSU și mai mulți voluntari au instalat saci cu nisip in porțiunile mai vulnerabile ale malului, pentru a preveni inundațiile. Totodata, președintele raionului Soroca, Veaceslav Rusnac, susține…

- Munca de acasa a devenit o realitate in contextul actual, pentru multe mamici din jurul lumii. Daca te afli printre cele care iși pot muta activitatea de la birou acasa și nu ai optat pentru clasicul concediu de maternitate, ai un avantaj și un dezavantaj. Avantajul este ca poți munci in continuare…