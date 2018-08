Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul joaca astazi, de la orele 16,30, la Paulesti, un amical cu echipa din Liga A Prahova care „ii dadea frisoane” cu mai putin de doi ani in urma. Intre timp, fotbalul a evoluat, pentru unii, jucatorii de la Paulesti nu mai sunt cautati sa „ajute” la noul proiect, al Petrolului 52, iar echipa ploiesteana…

- Petrolul a debutat fara gol primit (dar nici incasat) in Liga a II-a, dupa “acomodarea” cu acest al doilea esalon valoric venind, teoretic, pentru pretentiile echipei ploiestene si momentul pentru obtinerea primei victorii. Asta si pentru ca sunt multe atuuri care duc catre un meci “la indemana” – adversara,…

- Slovenul Goran Sankovici, despre coșmarul fotbalului romanesc, barajul pierdut in drumul spre CM 2002: ”Radeați de noi, dar noi ne-am imbatat la final”. La Cvetkovec, un sat liliputan din Croația, la 10 kilometri de Koprivnica, l-am intalnit pe fostul internațional sloven Goran Sankovici (39 de ani).…

- Leo Grozavu il are la antrenamentele Petrolului in aceasta saptamana și pe Mergin Neziri. Mijlocașul de 25 de ani are dubla cetațenie, germana și albaneza, și nu este strain de fotbalul romanesc. Acesta a mai evoluat in campionatul intern, in sezonul 2015-2016, in tricoul celor de la FC Botoșani. ...

- Leo Grozavu a fost prezentat oficial astazi ca nou antrenor al Petrolului. Tehnicianul a antrenat ultima data ACS Poli Timișoara, formație care se afla in Liga 1. "Seriozitatea proiectului care mi-a fost propus m-a convins sa accept aceasta provocare de la Petrolul Ploiești. Va urma un sezon de eșalon…

- Staff-ul tehnic al Petrolului va suferi modificari si la capitolul „antrenor cu portarii”. Asta pentru ca tehnicianul care se ocupa de pregatirea goalkeeperilor – Catalin Grigore – a ales o alta provocare, semnand cu Dinamo Bucuresti! De fapt, „Grig” va reveni la Dinamo, unde a mai antrenat si sub comanda…

- Venirea lui Leo Grozavu – antrenor care a avut cele mai bune rezultate ale carierei in Liga I, la FC Botosani, pe banca Petrolului aduce o „deschidere” importanta pentru transferul unor jucatori pe care acesta i-a avut sub comanda la echipa moldoveana.

- Pe 12 decembrie 2015, in campionatul Ligii 1, Astra și Petrolul se intalneau ultima oara pe terenul „dracilor negri”, la Giurgiu, echipa lui Ioan Niculae impunandu-se atunci cu scorul de 3-1 in dauna unei formații a „lupilor”, din care faceau parte, printre alții, brazilianul Pecanha, bulgarul Genev,…