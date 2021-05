Stiri pe aceeasi tema

- La 31 decembrie 2020, Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane Tarom a inregistrat un rezultat brut negativ (pierdere) in valoare de 431,3 milioane lei, plati restante in valoare de 120,38 milioane lei si o pierdere contabila din anii precedenti in valoare de 3,18 miliarde lei. „In planul de…

- Romania se afla pe locul al saptelea la nivel european privind administrarea in doza completa a vaccinurilor anti-COVID si pe locul al XIX-lea la nivel mondial, a declarat, marti, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu. El a precizat ca Romania a receptionat, pana in prezent, 10.689.069…

- Firma Colonial Pipeline a platit vinerea trecuta o rascumparare de aproape cinci milioane de dolari unor hackeri din Europa de Est, dupa un atac cibernetic care a paralizat cea mai mare retea de conducte petroliere din SUA, informeaza Bloomberg News citand surse din apropierea tranzactiei. Potrivit…

- Pe 13 mai 2021, de pe linia de montaj a Uzinei Vehicule Dacia a ieșit automobilul Duster cu numarul 2.000.000, a anunțat producatorul auto. Prezentat în premiera mondiala în martie 2010, la Salonul Auto de la Geneva, Duster a fost restilizat în 2013 și a doua generație a fost lansata…

- Florin Cițu a declarat, miercuri, intr-o conferința de presa ca nu este momentul sa ne relaxam și sa respectam masurile impuse pentru a stopa pandemia. De asemenea, premierul a mai spus sa avem rabdare și lunile urmatoare pentru ca situația se va schimba.„Trebuie sa avem rabdare in martie și aprilie.…

- In intervalul 22-29 martie 2021, in Romania s-au inregistrat 39.585 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, in usoara crestere fata de saptamana anterioara (38.177). Cele mai multe cazuri in 24 de ore de la debutul pandemiei in Romania s-au inregistrat la 18 noiembrie 2020, respectiv 10.269. Recordul…

- Romanii sunt mari iubitori de cafea, acest lucru confirmat și de ultimele date facute publicitații de Statista.com. Potrivit sursei, in anul 2021, valoarea pieței de cafea din țara noastra a ajuns la 1,66 de miliarde de Euro, in creștere fața de anii precedenți, estimandu-se, in perioada 2021-2025,…

- Despre protestul de duminica al anti-vacciniștilor, Mitrea a precizat ca legea pe care manifestanții o reclama nu exista. ”Oamenii protesteaza impotriva unei chestii care nu exista - vaccinarea obligatorie. Asta e o chestie pe care am vazut-o des in politica. Se creeaza impresia ca aceasta chestiune…