Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air lanseaza noi curse din Romania catre Marea Britanie. Prețurile biletelor pornesc de la 89 lei Operatorul aerian Wizz Air a anunțat, luni, doua noi rute de la Iași și Craiova spre Birmingham in Marea Britanie, incepand din 23 și 24 octombrie 2020. Potrivit unui comunicat al companiei, biletele…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide de bani, anunța o creștere de 25% a numarului de transferuri de bani, precum și a valorii acestora, intre romanii din diaspora și cei din țara, datorata inceperii noului an școlar. Creșterea de aproximativ 25% este inregistrata in septembrie…

- TransferGo, compania de transferuri online internaționale rapide de bani, anunța o creștere de 25% a numarului de transferuri de bani, precum și a valorii acestora, intre romanii din diaspora și cei din țara, datorata inceperii noului an școlar. Creșterea de aproximativ 25% este inregistrata in septembrie…

- Oferte de toamna pe litoral, de la 45 de lei/persoana pe noapte Touroperatorul Paralela 45 a lansat campania "E toamna Romaniei", cu programe de vacanta la munte, in zonele balneare, in Delta Dunarii si pe litoral, la tarife speciale, incepand de la 45 de lei/persoana pe noapte, se arata intr-un…

- Campania cuprinde mai mult de 500 de unitati de cazare in peste 80 de zone turistice, atent selectionate de consultantii Paralela 45 pentru a corespunde normelor de siguranta sanitara. Ofertele de vacanta incep de la 46 de lei/noapte/persoana pentru litoral si zonele balneo, de la 59 de lei/noapte/persoana…

- Cele șase masuri pe care CEC Bank le-a aplicat pentru a-și proteja clienții și angajații in pandemie și-au dovedit eficiența și se refera la modul de lucru, amanarea ratelor, acces extins și gratuit la serviciile de banking online, oferte online, suport pentru salariații implicații in lupta anti – Covid…

- Incepand de luna aceasta, produsele din gama de asigurari auto Asirom pot fi achiziționat online de pe www.myasirom.ro . Clienții pot opta atat pentru CASCO, cat și pentru asigurarea RCA. In plus, pana la finalul lunii septembrie pot beneficia de tarife preferențiale la toate clauzele suplimentare.…

- Potrivit Ministerului de Externe, condițiile de intrare in Cipru s-au modificat in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, Romania a fost inclusa pe lista statelor ai caror cetațeni nu mai pot calatori in Cipru in scop turistic.