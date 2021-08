Groenlanda a înregistrat prima ploaie pe vîrfurile ghețarilor Pentru prima oara de cind se fac inregistrari, virfurile ghețarilor din Groenlanda, de peste 3.000 de metri inalțime, au fost udate de ploaie. Temperaturile au crescut dincolo de limita inghețului pentru a treia oara in mai puțin de un deceniu. Simbata, 14 august, Groenlanda a inregistrat un moment istoric. Aerul cald a cuprins insula inghețata, iar virfurile au fost … udate de ploaie. Potrivit Citeste articolul mai departe pe noi.md…

