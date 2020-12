Groapă de gunoi în vecinătatea străzii Sărarilor Munți de gunoaie zac in apropierea blocurilor de pe strada Sararilor din Craiova. Locatarii din blocurile invecinate cu zona industriala sunt revoltați de faptul ca oameni care cauta prin tomberoane au incropit aici, ad-hoc, o groapa de gunoi. Tot ce aduna de la platformele de gunoi din oraș, cu precadere pet-uri și alte deșeuri reciclabile, depoziteaza aici. Gunoaiele sunt adunate in apropierea cai ferate din Zona Industriala, in spatele supermarketului Kaufland. Localnicii spun ca adeseori, oamenii care aduc aici deșeuri le dau foc ca sa se incalzeasca sau sa scape de resturi. „Terenul viran… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe zile de ploi zdravene, raul Teleajen a rupt un mal de pamant, cu tot cu digul de protectie, in spatele fostei gropi de gunoi a Ploiestiului. Autoritatile au adus saci cu nisip, in incercarea de a proteja peretele de pamant, iar acum au inceput, in dreptul malului opus, lucrarile pentru…

- Simbolul Bistriței arata acum ca un canal mizerabil, ca o groapa de gunoi… Moartea și-a facut culcuș aici. Este nevoie disperata de masuri urgente din partea autoritaților publice locale și centrale!, avertizeaza un activist de mediu din oraș. „Ultimii 31 de ani au fost cruzi cu raul Bistrița Ardeleana…

- Intinsa pe o suprafata de peste 100 de hectare si situata intr-o arie protejata din Campia Dunarii, aici sunt ingropate deșeuri provenite din București, Voluntari, Ilfov si Giurgiu, reziduuri medicale, namolurilor de la epurare și șlamurilor petroliere. Groapa de gunoi reprezinta un pericol urias…

- ​​Politia locala poate ridica masini parcate pe domeniul public ● Metroul de Cluj a primit unda verde de la Guvern ● Cum se întrec partidele în a se lepada de pensiile speciale ale aleșilor. Pensiile rezista ● Avem 7.000 de contracte cu salarii de 1.000 euro net. Aproape 30% dintre ele -…

- Un teren de 24 de hectare apartinand Primariei comunei Garoafa, judetul Vrancea, pus in trecut la dispozitia Hidroelectrica, care a construit in zona un baraj, a fost atribuit ulterior unui afacerist local. Acesta era obligat, potrivit contractului cu primaria, sa readuca terenul la faza initiala, cea…

- Suplimentarea numarului de jandarmi care actioneaza la metrou Arhiva Foto: metrorex.ro. Reprezentantii Metrorex au facut demersuri pentru suplimentarea numarului de jandarmi care actioneaza la metrou, în contextul evolutiei pandemiei Covid-19, si au discutat posibilitatea unei colaborari…

- Avocatul Poporului, Renate Weber, ii cere ministrului de Interne, Marcel Vela, sa-i comunice actul normativ care sta la baza masurii ca si politisti in civil sa efectueze verificari privind respectarea normelor vizand combaterea COVID-19. „Va adresam rugamintea sa ne comunicati actul normativ care sta…

- Consiliul Judetean Cluj a lansat licitatia publica privind serviciile de colectare – transport - eliminare concentrat rezultat in urma procesului de epurare prin osmoza inversa a levigatului rezultat la Depozitul de deseuri Pata Rat.