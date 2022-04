Groapă comună plină cu militari ruși morți, descoperită lângă Harkov: „Mitul că rușii nu-i lasă în urmă pe ai lor e distrus” O groapa comuna in care erau peste zece soldați ruși morți a fost descoperita de militarii ucraineni intr-un sat de langa Harkov, unde s-au dus lupte grele intre cele doua armate. Imaginea a fost facuta publica de pagina de Facebook a Departamentului de Comunicații Strategice al Forțelor Armate ale Ucrainei. „Mitul ca rușii nu-i lasa pe ai lor in urma este distrus in sfarșit. In timp ce curațam Vilhivka, care se afla sub controlul luptatorilor din brigazii 92 Harkov, a fost descoperit un mormant comun al invadatorilor. Sa reamintim, pe 30 martie, militarii brigazii 92 mecanice a Forțelor Armate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa se afla in proces de "regrupare a fortelor sale pentru a ataca" in estul si in sudul Ucrainei, a apreciat joi seful Brigazii 92-a, generalul Pavlo alias "Maestro", care apara Harkovul (nord-est), al doilea oras ca marime din Ucraina, adaugand ca situatia este "stabila" deocamdata, potrivit…

- Trupele ruse au distrus 64 de facilitați militare din Ucraina pe zi, inclusiv sediul forțelor de operațiuni speciale din regiunea Nykolaiv, a declarat reprezentantul oficial al Ministerului Apararii al Federației Ruse, Igor Konashenkov. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ucraina a reacționat cu scepticism la promisiunea Rusiei, in cadrul negocierilor de marți, de a reduce operațiunile militare din jurul Kievului, in condițiile in care unele țari occidentale se așteptau ca Moscova sa iși intensifice ofensiva in alte parți ale țarii, scrie Reuters. Fii la curent…

- Direcția Principala de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei raporteaza sinuciderea comandantului Regimentului 13 Tancuri din Divizia 4 Tancuri din Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Serviciile de informații ucrainene au susținut, joi, ca au intrat in posesia listei cu militarii Brigazii 448 de rachete a Federației Ruse, staționați in satul Merișoare din regiunea Kursk și care sunt acuzați ca ar comite crime de razboi, informeaza Ukrinform.Serviciul de presa al direcției principale…

- Ministrul francez de externe, Jean-Yves Le Drian, a afirmat la sfarsitul saptamanii ca el crede in victoria finala a Ucrainei asupra invaziei ruse, dar a avertizat in legatura cu distrugerile si victimele civile pe care le-ar putea provoca asediul marilor orase, noteaza AFP preluat de agerpres. Fii…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat pentru BBC ca este convins ca Ucraina poate castiga razboiul cu Rusia, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- O subunitate din cadrul Brigazii 76 Cercetare, Supraveghere si Recunoastere inzestrata cu radar TPS-77 executa, din 16 februarie, un exercitiu in zona judetului Botosani, a declarat, joi, pentru AGERPRES, seful Directiei informare si relatii publice din Ministerul Apararii Nationale (MApN), generalul…