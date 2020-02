Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti a informat joi ca in 49 de unitati de invatamant din Capitala cursurile sunt suspendate partial din cauza gripei. Potrivit unei informari a ISMB,...

- Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) anunta ca joi 107 scoli din toata tara sunt inchise integral sau partial din cauza imbolnavirilor cu gripa. Aproape 4.000 de elevi nu merg la cursuri, potrivit Mediafax.Potrivit situatiei centralizate de Ministerul Educatiei, la nivel national, sunt…

- Un numar de 27 de unitați de invațamant sunt inchise parțial sau integral, luni, in Capitala, din cauza numarului de cazuri de gripa confirmate, anunța Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB).Din acestea, 25 au cursurile suspendate parțial. Citește și: ACCIDENT GRAV…

- Un numar de 47 de unitati de invatamant din mai multe judete si din municipiul Bucuresti sunt inchise partial sau integral, marti, din cauza gripei si a virozelor, potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC).

- Cea mai afectata localitate este municipiul Bucuresti, unde 23 de unitati de invatamant au fost inchise partial, luni. In judetul Iasi sunt doua unitati de invatamant inchise partial, in timp ce cate o unitate de invatamant si-a suspendat partial cursurile in judetele Cluj, Ilfov, Olt si Sibiu. In judetul…

- Potrivit sursei citate, aceasta cifra nu reprezinta numarul copiilor bolnavi. Sunt vizate unitati scolare din 8 judete si municipiul Bucuresti. Astfel, în judetul Arges o unitate de învatamânt este închisa integral, în Bucuresti - 23 de unitati de învatamânt…

- E alerta la nivel național din cauza gripei. 56 de școli din București și din alte șapte județe din țara au suspendat parțial cursurile din cauza gripei, anunța Ministerul Educației, cele mai multe fiind in Capitala. Peste 3.700 de elevi vor sta acasa in aceasta perioada.Citește și: Daniel…

- Cursuri reluate la cele doua scoli si patru gradinite din capitala Cursurile vor fi reluate luni la cele doua scoli si patru gradinite din Bucuresti, închise, în ultimele zile, tot din cauza unor operatiuni de igienizare. Cea mai grava situatie a fost la Scoala 133 din sectorul…