Stiri pe aceeasi tema

- Gripa avara a fost depistata in cateva ferme de curcani din estul Poloniei. Autoritatile din regiune au precizat ca ar fi vorba de cel putin trei crescatorii care detin, in total, pana la 350 de mii de pasari, iar cateva zeci de mii ar putea fi sacrificate din cauza acestui

- Gripa aviara a fost detectata in fermele de curcani din estul Poloniei, au anuntat miercuri autoritațile, iar presa locala a informat ca focarul ar putea impune sacrificarea a pana la 40.000 de pasari, potrivit Reuters. Polonia, cel mai mare producator de pasari de curte din Europa conform datelor Eurostat,…

- Gripa aviara a fost detectata in fermele de curcani din estul Poloniei, au anuntat miercuri autoritațile, iar presa locala a informat ca focarul ar putea impune sacrificarea a pana la 40.000 de pasari The post Atenție la carnea de curcan! Gripa aviara a fost confirmata in fermele celui mai mare producator…

- Gripa aviara a fost detectata in fermele de curcani din estul Poloniei, au anuntat miercuri autoritațile, iar presa locala a informat ca focarul ar putea impune sacrificarea a pana la 40.000 de pasari. Polonia, cel mai mare producator de pasari de curte din Europa conform datelor Eurostat, nu a mai…

- Gripa aviara a fost detectata in fermele de curcani din estul Poloniei, au anuntat miercuri autoritațile, iar presa locala a informat ca focarul ar putea impune sacrificarea a pana la 40.000 de pasari, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Polonia, cel mai mare producator de pasari de curte din…

- Focare de gripa aviara au fost detectate la ferme de curcani din estul Poloniei, anunța Hotnews. Andrzej Danielak, președintele Asociației Poloneze a Crescatorilor și Producatorilor de Pasari, a declarat ca ar putea fi afectate trei ferme, cu pana la 350.000 de pasari expuse riscului, pe o raza de trei…

- Gripa aviara a fost detectata în fermele de curcani din estul Poloniei, au anuntat miercuri autoritațile, iar presa locala a informat ca focarul ar putea impune sacrificarea a pâna la 40.000 de pasari, potrivit Reuters, citat de Mediafax.Polonia, cel mai mare producator de pasari…

- Uniunea Europeana a avertizat miercuri in privinta cresterii atacurilor cibernetice din partea unor entitati si grupuri din afara UE, afirmand ca este esential de analizat riscurile implicate de furnizorii de echipamente de telecomunicatii care au o cota de piata semnificativa in blocul comunitar,…