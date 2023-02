Gripa aviară a ajuns în noi colţuri ale globului şi a devenit endemică pentru prima dată la unele păsări sălbatice care transmit virusul păsărilor de curte Reuters a vorbit cu peste 20 de experti si fermieri de pe patru continente, care au spus ca prevalenta virusului in salbaticie semnaleaza ca focarele record nu se vor diminua curand in fermele de pasari de curte, crescand amenintarile la adresa aprovizionarii cu alimente a lumii. Acestia au avertizat ca fermierii trebuie sa priveasca boala ca un risc grav tot anul, in loc sa concentreze eforturile de prevenire in timpul sezoanelor de migratie de primavara pentru pasarile salbatice. Focarele de virus au continuat in America de Nord si de Sud, Europa, Asia si Africa, neinvinse de caldura verii sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

