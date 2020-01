Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari bucureșteni din cadrul Direcției de Sanatate Publica au amendat cu 5.000 de lei Spitalul Universitar, pentru sangele aruncat la chiuveta, informeaza Ministerul Sanatații prin intermediul unui comunicat. „Pentru nerespectarea normelor in vigoare privind colectarea, tratarea si evacuarea…

- Un copil de 12 ani din Bucuresti este a zecea victima provocata de gripa. Directia de Sanatate Publica a cerut Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti inchiderea scolii la care invata copilul. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anuntat, joi, ca, in sezonul 2029 – 2020, s-au…

- FOTO – Arhiva In școlile clujene s-au inregistrat 15 cazuri de gripa la elevi, scrie Radio Cluj. Acestea sunt confirmate de Direcția de Sanatate Publica, potrivit inspectorul general școlar, Valentin Cuibus. „Sunt cazuri confirmate de gripa, dar sunt foarte puține, deci vorbim despre 15 persoane, confirmate…

- Unsprezece copii au fost diagnosticati cu gripa la testul rapid in cursul zilei de luni, dupa ce in weekend alte 12 persoane au primit acest diagnostic, unii dintre pacienti fiind transferati la spitale din Bucuresti, cu insuficienta respiratorie si febra foarte mare. In cazul a doua probe prelevate…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Neamt a luat in evidenta trei cazuri noi de gripa, numarul total de cazuri inregistrate in acest sezon ridicandu-se la 11, potrivit informatiilor furnizate, joi, de conducerea institutiei. Doua dintre cazuri au fost inregistrate in Piatra-Neamt, iar al treilea, in…

- O femeie insarcinata, in varsta de 34 de ani, din Mediaș, este primul caz diagnosticat cu gripa in acest sezon, in județul Sibiu. Starea gravidei este buna, transmite, luni, Direcția de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Direcția de Sanatate…

- Presedintele Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, spune ca situatia vaccinului antigripal a devenit "de nesuportat" si apreciaza ca lucrurile "se agraveaza". Ea atrage atentia ca medicii au primit in primele transe mult sub numarul de doze solicitat. "Problema…