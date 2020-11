Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a declarat vineri ca Romania "se afla in prapastie din punct de vedere economic", iar "marea crestere" despre care vorbeste premierul Ludovic Orban este, in realitate, o ''mare scadere''. "Cresterea economica a PNL-ului e ca la Radio Erevan. Romania se afla in prapastie din punct de vedere economic, iar 'marea crestere' cu care se lauda Orban este, in realitate, o mare scadere. Toate tarile europene au avut scaderi economice dramatice in primavara, insa majoritatea inregistreaza acum o revenire clara. Asta inseamna V, nu ce deseneaza…