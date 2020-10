#GHIOZDANULLUINICULAE: LUCKY LUKE – COOLER THAN ME

Deși are un an de la lansare, varianta remake a lui Mike Posner – Cooler Than Me se pare că pătrunde ușor, ușor pe Instagram în cât mai multe stories. Am pus-o și eu iar reacțiile au fost neașteptat de wow. Am primit multe mesaje în care am fost întrebat ce piesă este sau reply-uri... View Article [citeste mai departe]