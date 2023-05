Grindeanu: Guvernul trebuie să vină în Parlament în luna iunie şi să îşi asume răspunderea pentru eliminarea pensiilor speciale “Eu nu vreau sa-i fac agenda viitorului prim-ministru, dar, in luna iunie, din punctul meu de vedere, Guvernul trebuie sa vina in fata Parlamentului sa isi asume raspunderea pe acea lege legata de pensiile speciale, si anume eliminarea pensiilor speciale. Prin asumarea raspunderii. Ca sa terminam odata aceasta discutie si sa putem sa intram pe acea zona in care sa nu mai avem semne de intrebare daca accesam sau nu transa trei din PNRR. Pensii speciale, din punctul meu de vedere, in afara de o anumita zona din Armata, de oameni care au fost in campurile de batalie si care au fost direct pe front,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a afirmat, miercuri, ca noul Guvern trebuie sa vina in Parlament in luna iunie si sa isi asume raspunderea pe legea pentru eliminarea pensiilor speciale, transmite News.ro.

- Marcel Ciolacu iși incordeaza mușchii spunand ca iși asuma raspunderea in Parlament pe Legea privind eliminarea pensiilor speciale. USR atrage atenția ca este o manevra neconstituționala. Nici Florin Cițu nu-i da prea multe șanse liderului PSD Marcel Ciolacu. Ciolacu a declarat marți, 9 mai, ca din…

- Prim-vicepresedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, ca noul Guvern trebuie sa vina in Parlament in luna iunie si sa isi asume raspunderea pe legea pentru eliminarea pensiilor speciale. “Eu nu vreau sa-i fac agenda viitorului prim-ministru, dar, in luna iunie, din…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, a anunțat ca, in cazul in care nu va fi realizata reforma pensiilor speciale prevazuta in Programul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), cand va deveni premier isi va asuma raspunderea pe o astfel de lege in fata Parlamentului. „Ori trece…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca a propus o dezbatere pe tema pensiilor speciale inca din 2021, iar acum suntem in situatia de a pierde bani europeni. Din punctul sau de vedere este necesara o discutie cu magistratii, iar renuntarea la pensiile speciale ar trebui sa se faca etapizat.”In…

- Uniunea Salvati Romania a anuntat, duminica, faptul ca peste 52.000 de oameni au semnat petitia pentru desfiintarea pensiilor speciale. Potrivit unui comunicat al USR transmis AGERPRES, semnaturile au fost stranse in doar o saptamana pe site-ul dedicat campaniei. USR arata ca a lansat campania de strangere…

- Ministerul Justiției condus in prezent de liberalul Catalin Predoiu, a pregatit un proiect prin care vrea sa dea pensii speciale și grefierilor și specialiștilor IT din cadrul instanțelor judecatorești și al parchetelor de pe langa acestea, in pline negocieri dintre Comisia Europeana, Banca Mondiala…

- Banca Mondiala va trimite in Romania un raport asupra legii privind eliminarea pensiilor speciale. Conform surselor care au citit acest raport, pensiile militare nu pot fi excluse din categoria pensiilor speciale și trebuie sa treaca pe contributivitate. Experții Bancii Mondiale prezinta raportul…