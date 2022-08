Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Urtoi, consilierul ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca urmeaza sa fie emis ordinul pentru inceperea lucrarilor de pe primele doua loturi ale Autostrazii A7, cele care au contractele de execuție semnate. Astfel, vor aparea primele șantiere pentru construirea a 49 de kilometri…

- CNAIR a emis primele certificate negative intermediare in baza noii legislații a achizițiilor publice, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „Este un semnal de alarma de care trebuie sa țina cont toți antreprenorii care nu respecta termenii contractuali”. „CNAIR a emis primele certificate…

- CNAIR a emis primele certificate negative intermediare in baza noii legislații a achizițiilor publice, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu: „Este un semnal de alarma de care trebuie sa țina cont toți antreprenorii care nu respecta termenii contractuali”. „CNAIR a emis primele certificate…

- Indiferent de parerile unora sau altora, modernizarea barierei CFR din Prundu poate fi trecuta in dreptul primarului din Pitești, Cristian Gentea. Petiții, telefoane și drumuri la Ministerul Transporturilor au facut ca demersul lui Cristian Gentea sa devina realitate, iar miercuri, 15 iunie, dupa 70…

- „Nu exista contract semnat in acest moment pe PNRR, din ceea ce s-a discutat si s-a pus ca si contract in PNRR, astazi, in afara de Transilvania, astazi, cand vorbim, niciunul, pe rutier”, a declarat ministrul Transporturilor duminica, la Digi 24. Acesta a explicat ca cel mai mare proiect rutier asumat…

- Volumul marfurilor transportate in primul trimestru al anului 2022 s-a majorat cu 51% fața de aceeași perioada din 2021. Astfel, in ianuarie-martie 2022, intreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial si aerian au transportat 4,7 milioane de tone de marfuri. Volumul de marfuri transportate cu…

- Pana la reconstruirea celor 4-5 km de cale ferata cu ecartament lat care sa faciliteze circulația trenurilor cu cereale din Ucraina pana in porturile din Galați, in care cerealele pot fi incarcate in nave maritime cu care sa fie transportate catre porturile de destinație, cerealele sunt transportate…

- Primele grinzi ale sectiunii centrale a pasajului principal al Autostrazii de Centura A0 a Capitalei peste A2 au fost montate in noaptea de luni spre marti, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.