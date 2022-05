Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 4,1 s-aprodus, miercuri, in judetul Buzau. "In ziua de 11 Mai 2022, la ora 18:46:27 (ora locala a Romaniei), s-a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.1, la adancimea de 140 km", a transmis, miercuri, Institutul National de Cercetare…

- Administrația USR din Timișoara, in frunte cu primarul Dominic Fritz, a demarat mai multe lucrari și investiții in ultima luna, in Timișoara, pe langa continuarea proiectelor mari de infrastructura. Pentru finanțarea proiectelor s-au atras fonduri europene și s-au incheiat parteneriate cu Banca Mondiala…

- Razboiul din Ucraina și urmarile sale pe termen mediu s-ar putea dovedi o provocare pentru economiile est-europene, precum a Romaniei, atrage atenția o analiza a revistei The Banker. Conflictul a lovit regiunea intr-un moment extrem de delicat, in care revenirea economica post-pandemie era deja afectata…

- Bursa de Valori București publica astazi Ghidul privind raportarea ESG, dezvoltat cu sprijinul BERD Ghidul ofera indrumare cu privire la raportarea non-financiara a emitenților pentru a raspunde așteptarilor ESG ale investitorilor In anul 2021, BERD a investit 546 milioane EUR in Romania. Totalul investițiilor…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 s-a produs miercuri, la ora locala 14:03, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul a fost slab , de adancime intermediara.Cutremurul a avut loc la o adancime de 131…

- Razboiul din Ucraina a modificat securitatea Uniunii Europene si, in timp, ar putea determina mai multe tari sa adere la zona euro, a declarat miercuri presedintele Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai…

- Miercuri, 9 martie, Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru realizarea Proiectului „Eficiența energetica în Republica Moldova”, în suma de 30…

- V.S. Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, anunța ca a fost desemnat caștigatorul licitației pentru un sector din autostrada Ploiești-Buzau Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni seara, ca a fost desemnat constructorul unuia dintre cele trei sectoare ale autostrazii Ploiești…