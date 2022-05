„Ceea ce stiu, legat de TAROM, este urmatorul lucru: ca nu e intr-o situatie simpla, ca situatia asta nu e de acuma, ci vine din spate, ca are un plan de restructurare acceptat de Comisia Europeana pe care va trebui s-l urmeze. Daca nu-l urmeaza, TAROM-ul, din pacate, va avea soarta fostelor companii aviatice din estul Europei”, a afirmat Sorin Grindeanu sambata dupa amiaza, la Digi 24. El a aratat ca la compania aviatica romaneasca este exista o „debalansare” in ceea ce priveste personalul angajat. „Inclusiv in iunie trebuie sa faca restructurari, pentru ca in momentul asta e debalansata zona…