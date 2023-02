„Au fost desemnati castigatorii pentru elaborarea primelor doua studii de fezabilitate necesare constructiei a doua Loturi din Drumul de mare viteza Filiasi-Lugoj! Primul contract vizeaza sectorul Drobeta Turnu Severin-Domasnea (65 km) si a fost atribuit unei Asocieri de firme inregistrate in Romania. Are o valoare de 35,78 milioane de lei (fara TVA). Contractul are o durata de 28 de luni (26 de luni sunt alocate doar pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate)”, a scris Sorin Grindeanu, marti pe Facebook. El a mai spus ca al doilea contract vizeaza sectorul Caransebes-Lugoj (50 km), a fost…