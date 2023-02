Grindeanu are undă verde pentru înființarea Carpatica Feroviar CFR Marfa poate deveni istorie: dupa mai multe incercari, Guvernul a adoptat și publicat deja in Monitorul Oficial Ordonanța de Urgența ce permite inființarea unui nou transportator de stat: Carpatica Feroviar. Actul care permite acest lucru este modificarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor masuri de eficientizare a activitații de privatizare pentru dezvoltarea in condiții de profitabilitate a activitații operatorilor economici cu capital de stat, pentru exercitarea drepturilor și indeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea de acționar a statului la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Iata comunicatul emis de Ministerul sanatații:"Ca urmare a numeroaselor solicitari primite din partea presei privind clarificari referitoare la legalitatea reimplantarii dispozitivelor medicale din categoria stimulatoare/ defibrilatoare cardiace, facem urmatoarele precizari:- Legislația in vigoare interzice…

- Deși avea toate avizele, compania Carpatica Feroviar (ce ar urma sa-i ia locul muribundei CFR Marfa) nu a primit unda verde nici in ședința de Guvern de miercuri. Motivul: s-a opus Ministerul Justiției. In aceste condiții, cu vechiul operator, situațiile de urgența cum ar fi transportul de trupe, utilaje…

- Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice care in anul de impunere au realizat, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din Romania sau/si din strainatate si care datoreaza impozit pe venit si contributii sociale obligatorii, potrivit prevederilor Codului fiscal.…

- Cum se vor face de acum controalele ANAF. Reguli schimbate pentru inspectorii fiscului. Ce nu mai au voie sa faca Regulile pentru controlul fiscal se schimba odata cu intrarea in vigoare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 188/2022, prin care se modifica și se completeaza Codul de procedura fiscala,…

- Simbolurile agresiunii rusesti trebuie sa fie interzise in toata lumea civilizata, a transmis, marti, Ambasada Ucrainei, printr-un mesaj postat pe Facebook, dupa ce mai multe persoane dintr-o localitate din judetul Bacau s-au costumat in soldati rusi. „Cu regret constatam faptul ca in ziua cand Ucraina…

- Poliția din Bacau a anunțat deschiderea unui dosar penal in cazul localnicilor din Berzunți care au defilat in costume de soldați ruși, cu simbolul Z pe mașini. „Un astfel de dosar nu are nicio șansa sa ajunga in instanța”, susține avocatul Vlad Hosu. Iata argumentele sale. Oficialii Inspectoratului…

- Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului privind circulatia pe drumurile publice a fost promulgata de presedintele Klaus Iohannis, a anuntat, vineri, Administratia Prezidentiala. Actul normativ completeaza normele de inmatriculare a autovehiculelor si de radiere a acestora…

- In ședința de Guvern din saptamana aceasta a fost aprobata Ordonanța de Urgența pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2022 privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala…