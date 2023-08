Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Simeria, ca din ministerul pe care il conduce vor fi reduse circa 150 de posturi, el adaugand ca fara masurile de scadere a deficitului bugetar, Romania se va afla in situatia de pierde fonduri europene si de a fi…

- "Eu am in jur de 150 de posturi vacante in minister, din 600 - nu vorbesc de companii, (...) pe care le voi reduce. Nu am de ce sa le tin. Evident. Si sigur, exista companii care vin din spate, de la inceputul anilor '90, care nu-si mai gasesc rostul si care trebuie desfiintate, unele dintre ele, iar…

- ”Noi masuri pentru simplificarea procedurilor necesare constructiei proiectelor de infrastructura mare”, scrie Sorin Grindeanu intr-o postare. Ministrul arata ca Guvernul a aprobat o Ordonanta de Guvern pentru dezvoltarea mai rapida a retelei transeuropene de transport (TEN-T). Aceasta prevede: urgentarea…

- Elena Udrea speculeaza greva din educație, din spatele gratiilor. Udrea arata cat ar costa statul lunar sa intrețina un deținut, pledand pentru masuri alternative: inchisoare cu suspendare, munca in folosul comunitații, sancțiuni financiare, supraveghere electronica. „In timp ce societatea fierbe din…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marti, la Vaslui, ca o crestere a pretului rovinietelor este asumata prin Programul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) si nu poate fi evitata. „Avem niste borne pe care trebuie sa le indeplinim in PNRR, ca despre asta este vorba, e o lege,…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat marti, la conferinta “Better Connected through Connecting Europe Facility”, ca cele 4,5 miliarde prevazute pentru Ministerul Transporturilor, in POIM, au fost accesate suta la suta, ceea ce reprezinta o premiera pentru noi, ca…