- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, a anunțat ca bugetul propus pentru ministerul pe care il conduce a fost aprobat de comisia parlamentara responsabila. „A fost aprobat bugetul Ministerului Transporturilor, acum la Comisia Parlamentara pentru transporturi. Majoritatea colegilor parlamentari…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va inainta un amendament in parlament la legea bugetului. statutul feroviarului va intra in vigoare la 1 ianuarie 2023, in loc de 1 aprilie 2023, potrivit Realitatea Plus."Astazi, 20 decembrie 2021, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, luni, ca a avut discutii cu directorii generali si economici de la CFR, iar ”de anul viitor toate companiile, fie ca vorbim despre CFR Infrastructura, fie ca vorbim despre CFR Calatori sau CFR Marfa, trebuie sa treaca printr-un proces de eficientizare…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, sambata, un plan investițional de 73 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani. „In urmatorii 10 ani vorbim de un plan investițional pe transporturi, pe toate tipurile de transporturi, de 73 de miliarde de euro. Este absolut necesar ca Romania sa…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, vineri, ca aproape toata rețeaua feroviara din Romania trebuie sa intre in reabilitare. “Pe PNRR sunt prinse 13 miliarde de euro, din aceasta suma, peste 4 miliarde sunt bani pentru infrastructura feroviara. Rețeaua este buna, ca termen este depașita.…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, ca de marți, 30 noiembrie, se va deschide complet circulația pe Autostrada Sebeș-Turda, A10, deși mai sunt in lucru cațiva kilometri. Este vorba de 25 de km din A10, lotul 2 și inca 4 4 km de pe loturile adiacente și care pana acum nu puteau…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarta, sambata, la Timisoara, ca statul roman este dator romanilor cu proiecte de infrastructura si ca a vazut multe proiecte si desene, dar ca acestea nu au fost puse in practica. Social-democratul a subliniat ca anul acesta e primul in care se dau…

- Ministrul propus la Transporturi, Sorin Grindeanu, a primit aviz in Comisiile reunite de Transport din Parlament. Grindeanu a fost votat cu 24 de voturi pentru și 9 impotriva.