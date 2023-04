Stiri pe aceeasi tema

- Prezent, joi dupa-amiaza, pe santierul lotului 2 al autostrazii A7, Sorin Grindeanu a declarat ca ”lucrurile incep sa se vada” in ceea ce priveste acest proiect. Ministrul a explicat ca pe primul lot al autostrazii lucrarile sunt realizate in proportie de 9-10%, in timp ce pe lotul al doilea, unde…

- Potrivit președintelui Consiliului Județean, Radu Moldovan drumul express care ar trebui sa lege Bistrița de Dej are șanse foarte mari sa se transforme in autostrada, datorita fluxului mare de mașini. Radu Moldovan, președintele CJ a vorbit la Bistrițeanul Live și de drumul express care va lega Bistrița…

- Politic Deputatul PNL Maria Stoian cere masuri drastice in urma accidentului feroviar de la Roșiori Nord / Comunicat de presa martie 23, 2023 10:24 Deputatul PNL Maria Stoian ia poziție publica fața de accidentul feroviar petrecut luni, 13 martie a.c., in gara Roșiori Nord din județul Teleorman,…

- Senatorul AUR de Sibiu, Gheorghe Adrian Catana l-a intrebat pe ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu daca s-a luat in considerare varianta incarcarii autoturismelor pe vagoane speciale, iar raspunsul arata ca oficialii s-au gandit la aceasta idee, anunța Turnul Sfatului. Senatorul s-a gandit la…

- Catalin Urtoi, desemnat recent membru in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale pentru Investitii Rutiere (CNIR), a declarat vineri la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca autostrada A7 va fi finalizata in 2025, cu an mai devreme decat termenul prevazut in PNRR. Potrivit lui Urtoi, anul viitor…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica, la Antena 3, despre prezenta actualilor ministri in guvernul condus de el, ca sunt anumiti ministri care trebuie sa dea anumite lamuriri, si ca nu doreste sa inceapa un drum nou cu suspiciuni sau cu lucruri pe care trebuie sa le explice el. El a…

- Constructorul bacauan dorinel Umbrarescu poate incepe lucrarile și pe loturile de mijloc ale sectorului Buzau-Focșani, de pe Autostrada A7 Moldova. Ordinul pentru intrarea in șantier urmand sa fie emis saptamana viitoare, a anunțat secretarul de stat in Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu.…

- 100 de kilometri de autostrada data in folosința pe an este in planul CNAIR, ba chiar 150, in perioada de „varf”. Anunțul ministrului Transporturilor CNAIR are in plan sa dea in folosința 100 de kilometri de autostrada pe an, ba chiar 150, in perioada de „varf”, a anunțat ministrul Transporturilor,…