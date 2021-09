Stiri pe aceeasi tema

- Mai mult de 50 de evenimente ale operatorilor culturali vor avea loc toamna aceasta in Capitala sub umbrela programului „Bucuresti - Oras deschis”.Sesiunea din acest an a programului de finantare nerambursabila demarata de Primaria Capitalei prin ARCUB, intitulata „Bucuresti - Oras deschis”, acorda…

- Notele finale la BAC 2021, sesiunea din toamna, rezultate in urma contestațiilor, vor fi afișate azi, 3 septembrie, pe site-ul bacalaureat.edu.ro, in jurul orei 12.00.Elevii nemulțumiți de notele obținute la BAC 2021, sesiunea de toamna, care au depus contestații la secretariatul școlilor sau online…

- Filme in premiera mondiala și naționala, teme care patrund in intimitatea de cuplu, care arata absurdul trasat de definirea unor noi granițe, care trateaza fenomenul urșilor din Carpați sau care spun povești devastatoare și neștiute ale istoriei.

- CNSU: noi masuri de relaxare propuse de la 1 august. Nunți, botezuri, evenimente culturale și sportive cu un numar mai mare de participanți CNSU: noi masuri de relaxare propuse de la 1 august. Nunți, botezuri, evenimente culturale și sportive cu un numar mai mare de participanți Comitetul Național pentru…

- Antena 1 anul acesta iși propune sa devina postul numarul 1 in media romaneasca. Deja are investiții majore in producții consacrate, dar propune și unele noi. Grila de toamna a postuli este plina de producții de succes. Ramane sa vedem daca va reuși sa-și atinga acest desiderat din septembrie. Antena…

- Primaria Municipiului Buzau prin Centrul Cultural Alexandru Marghiloman deruleaza in aceasta perioada mai multe proiecte culturale și educative pentru toate categoriile de public. Astfel in perioada 19-25 lulie 2021, Centrul Cultural Alexandru Marghiloman propune publicului buzoian o serie de evenimente…

- PROGRAMUL Alba Iulia Music & Film Festival 2021: Filme și concerte live in Cetatea Alba Carolina In weekend-ul 2 – 4 iulie, Cetatea Alba Carolina va fi „impanzita” de producții cinematografice și muzica live pentru ca albaiulienii sa se destinda și sa se distreze impreuna cu familiile, in serile racoroase…