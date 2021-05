Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, ambasadorul israelian in SUA si la ONU, Gilad Erdan, a declarat ca miscarea palestiniana Hamas ar fi premeditat un razboi cu Israelul in scopul preluarii puterii in Cisiordania. Erdan a facut declaratia in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliul de Securitate privind Orientul Mijlociu.

- Organizația terorista Hamas și Jihadul islamic au lansat aproape 2.000 de rachete saptamana asta din Gaza asupra Israelului. Este pentru prima oara, in ultimii 7 ani, cand Ierusalimul a fost una dintre ținte.

- Conflictul din Orientul Mijlociu se agraveaza de la o zi la alta. Bilantul mortilor a ajuns la 83 de palestinieni și 7 israelieni.In timp ce lideri din toata lumea fac apel la pace, Israelul a respins propunerea Hamas de incetare a focului. Toate permisiile soldaților israelieni au fost anulate și au…

- Emisarul ONU pentru Orientul Mijlociu, Tor Wennesland, a avertizat marți, 12 mai, despre posibilitatea ca atacurile dintre Israel și mișcarea islamista Hamas sa escaladeze catre "un razboi la scara mare".

- Guvernul de la Tel Aviv a declarat stare de urgenta in orasul Lod, aflat in centrul tarii, dupa o revolta a arabilor israelieni, pe masura ce conflictul intre fortele israeliene si militantii palestinieni s-a intensificat, relateaza BBC . Mai multe masini au fost incendiate si 12 oameni au fost raniti…

- Activisti palestinieni au lansat zeci de proiectile catre Israel sambata, iar armata israeliana a anuntat ca a efectuat, ca represalii, atacuri aeriene, dupa ce noi violente au avut loc in noaptea de vineri spre sambata in Ierusalimu de Est si in apropierea Orasului vechi. in toiul Ramadanului, relateaza…