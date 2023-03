Stiri pe aceeasi tema

- Grevele care blocheaza livrarile de combustibil de la rafinariile franceze au continuat pentru a șasea zi, luni 13 martie, dupa ce Senatul a votat in weekend pentru adoptarea planului nepopular de reforma a pensiilor al președintelui Emmanuel Macron. La depozitul de benzina Haulchin al TotalEnergies…

- Gigantul petrolier saudit Aramco a anunțat un profit record de 161,1 miliarde de dolari (134 miliarde de lire sterline) pentru 2022, ajutat de creșterea prețurilor la energie și de volume mai mari. Aceasta reprezinta o creștere de 46,5% pentru compania de stat, comparativ cu anul trecut, noteaza BBC.…

- Uniunea Europeana nu mai este dependenta de gazul și petrolul din Rusia, a declarat duminica președintele Comisiei Europene, Ursula von derLeyen, relateaza Trend citand TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj, cu sprijinul colegilor din Cosoveni, au depistat, in comuna Rojiste, un tanar, de 26 de ani, din localitate, urmarit internațional. Autoritațile judiciare din Marea Britanie au emis la data de 22 februarie, mandat de arestare in vederea extradarii,…

- Zeci de companii au luat parte la cel mai mare experiment de testare a saptaminii de lucru de patru zile organizat vreodata, iar celor mai mulți șefi și angajați le-a placut atit de mult ca au decis sa continue sa lucreze in același mod, scrie digi24.ro. Daca saptamina de lucru de patru zile iți suna…

- Autoritatea pentru Concurenta si Piete a declarat in noiembrie ca investigheaza daca acordul dintre cele doua companii cotate la bursa ar putea afecta substantial concurenta in Marea Britanie, adaugand ca are timp pana pe 22 martie pentru a decide. Acordul Broadcom-VMware a fost unul dintre cele mai…

- Guvernul prim-ministrului Rishi Sunak, care stabileste nivelurile salariale in serviciile de sanatate si educatie finantate din fonduri publice, se confrunta deja cu greve in industria feroviara si in alte industrii, deoarece cresterile salariale sunt in urma cresterii rapide a preturilor. Rezultatul…

- Grevele se țin lant in Regat, iar premierul Sunak trebuie sa gaseasca rapid soluții, inclusiv pentru ambulantierii care au incetat lucrul. Toți vor salarii mai mari și garantii ca nu raman fara slujbe.