- Protestatari din Myanmar si-au inchis, vineri, activitatile si au ramas in case, in cadrul unei "greve a tacerii" impotriva juntei militare, relateaza Reuters si dpa. Imagini difuzate in media din Myanmar arata strazi si piete pustii in mai multe orase din tara. In orasul nordic Shwebo, protestatarii…

- Guvernul militar din Myanmar a acuzat joi inalti oficiali ai ONU de "amestec in afacerile interne" si emiterea de judecati bazate pe "stiri distorsionate", la cateva zile dupa o furtuna de critici internationale in urma condamnarii la inchisoare a liderei inlaturate de la putere Aung San Suu Kyi,…

- Un inalt responsabil al juntei din Myanmar a afirmat marti ca decizia de condamnare la inchisoare a lui Aung San Suu Kyi arata ca nimeni nu este mai presus de lege si a explicat ca sentinta a fost comutata "din ratiuni umanitare", relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Ministrul informatiilor, Maung…

- Uniunea Europeana-UE a „condamnat cu fermitate” luni sentinta de 4 ani de inchisoare dictata de regimul militar din Myanmar impotriva lui Aung San Suu Kyi, sentinta redusa intre timp la jumatate, denuntand un „verdict cu motivatie politica” intr-o declaratie in numele celor 27 de state membre, relateaza…

- Aung San Suu Kyi, laureata cu premiul Nobel pentru Pace si liderul civil al statului Myanmar inlaturat de la putere prin lovitura de stat militara, a fost condamnata luni la 4 ani de inchisoare, acesta fiind primul verdict dintr-o serie ce i-ar putea aduce o pedeapsa pe viata. Ea a fost gasita…

- Cinci oameni au murit dupa ce fortele de securitate din Myanmar au intrat cu masina intr-un grup de protestatari anti-junta, duminica dimineata, la Yangon, a relatat portalul local de stiri Myanmar Now citat de Reuters. Myanmar military soldiers brutally rammed a car into peaceful protesters killing…

- Jucatoarea de tenis Peng Shuai, devenita motiv de ingrijorare la nivel internationala in ultima perioada, a participat duminica la un turneu de tenis la Beijing, conform fotografiilor oficiale publicate de turneul organizat de China Open, transmite Reuters.