- Guvernul va aproba concomitent, pana la sfarsitul lunii august, ordonanta de urgenta care vizeaza reducerea cheltuielilor bugetare si reforma administrativa si pe cea privind masuri fiscale prin care sa creasca veniturile la buget, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a punctat ca in lipsa…

- Liderii coalitiei de guvernare au cazut de acord asupra unui plan amplu de masuri pentru reducerea cheltuielilor statului, a anuntat premierul Marcel Ciolacu. Printre acestea se afla reducrea numarului de functii de conducere, a secretarilor de stat, comasarea unor institutii sau eliminarea voucherelor…

- Premierul Marcel Ciolacu anunța reducerea posturilor de bugetari din sistem și creșterea sumelor la care se inchiriaza unele afaceri din subordinea statului. Ciolacu spune ca greul va fi dus de guvern și ca cheltuielile publice se vor reduce cu 6 miliarde pana la finalul anului."Am reușit astazi,…

- Se pare ca astazi va fi ultima zi de greva, iar de maine elevii urmeaza sa revina la școala. Federațiile din invațamant au fost de acord cu propunerile Guvernului, care urmeaza sa fie adoptate intr-o Ordonanța de Urgența. Federațiile din invațamant au reușit sa ajunga la un consens cu Guvernul și au…

- Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta privind reducerea cheltuielilor publice, a anuntat, vineri, ministrul Finantelor, Adrian Caciu.„Sunt sigur ca mare parte cunoasteti acest demers al Guvernului de a adopta o serie de masuri in vederea unei chibzuiri mai corecte, mai eficiente a banului public.…

- Guvernul a aprobat astazi proiectul de ordonanța de urgența privind gestionarea și controlul cheltuirii banilor publici. Fondurile alocate pentru bunuri și servicii se reduc cu 10%, se diminueaza posturile de consilieri cu 50% și se suspenda angajarile la stat. Reducerea cheltuielilor bugetare cu 10%…

- A fost adoptata, in ședința de vineri a Guvernului, ordonanta de urgenta (OUG) privind reducerea cheltuielilor publice. La finalul reuniunii Cabinetului Ciuca, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a ieșit in fața presei și a prezentat principalele masuri avute in vedere. Caciu: Au aparut si cateva modificari…