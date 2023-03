Greva sindicatului angajaților din aeroporturile din Germania afectează 14 zboruri spre și dinspre Timișoara Pasagerii care ar fi trebuit sa plece spre și dinspre Aeroportul Internațional Timișoara, in zilele de 26 și 27 martie nu vor putea beneficia de cursele operate de compania Lufthansa pe relația Germania. Sindicatul VER.DI a solicitat o greva de o zi pe mai multe aeroporturi din Germania. Acest lucru afecteaza zborurile din Timișoara spre ... The post Greva sindicatului angajaților din aeroporturile din Germania afecteaza 14 zboruri spre și dinspre Timișoara appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O noua greva a angajaților companiei aeriene Lufthansa afecteaza zborurile de pe Aeroportul Internațional Timișoara spre și dinspre cateva orașe din Germania. Astfel, mai multe curse aeriene de maine și luni, 26 și 27 marite, au fost anulate. Sindicatul VER.DI a solicitat o greva de o zi pe mai multe…

- Greva angajaților din aeroporturile din Germania ar urma sa țina 24 de ore, timp in care sunt afectate peste 2.000 de zboruri, inclusiv ale oficialitaților care urmeaza sa ajunga la Munchen pentru Conferința de Securitate.

- Sindicatul german Verdi a cerut angajaților de pe aeroporturile germane din Frankfurt, Munchen, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hanovra și Bremen sa intre in greva de 24 de ore, vineri, intrucat eforturile de negociere colectiva au inregistrat puține progrese, relateaza Reuters . Astfel, 1.300 de zboruri…

- De la noapte ora 00:00, pana maine noapte la 00:00, nu mai aterizeaza/decoleaza niciun zbor spre Germania din Timișoara. Practic toate cursele Lufthansa sunt anulate. Aeroporturile din Frankfurt și Munchen sunt afectate, de unde sunt operate zilnic zboruri spre Aeroportul din Timișoara. De la Timisoara…

- Traficul aerian este serios perturbat miercuri pe aeroporturile Munchen si Frankfurt, cele mai importante aeroporturi din Germania, din cauza unor lucrari de constructii care au provocat pagube cablurilor de internet, ceea ce a dat peste cap zborurile companiei aeriene Lufthansa, informeaza AFP.…

- Pasagerii zborului care leaga Aeroportul Timișoara de cel din Frankfurt au ramas blocați la plecare. din cauza unor probleme pe aeroportul din Germania cursa a fost anulata, dar, cel mai probabil, ei vor pleca spre destinație in aceasta dupa masa. Incidentul a aparut in momentul in care in urma unor…

- Sindicatul Verdi a anunțat pentru miercuri, 25 ianuarie, o greva de avertisment pe aeroportul Berlin Brandenburg „Willy Brandt“ (BER), informeaza Bild . Serviciile de handling la sol, compania aeroportuara și securitatea aviației sunt afectate. Compania aeroportuara a anunțat ca „ca unele zboruri regulate…

- Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj va fi conectat cu Singapore printr-o cursa aeriana cu o singura escala in Frankfurt/ Germania. Ruta Cluj-Napoca- Frankfurt este operata de Lufthansa cu 3-4 zboruri pe saptamana. Aeroportul din Frankfurt este cel mai aglomerat din Germania, dar si unul dintre…