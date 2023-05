Greva profesorilor merge mai departe! Guvernul insistă cu voucherele „milei”, dascălii spun un „NU” răspicat Guvernul a anuntat, joi seara, ca formele care permit majorari de salarii s-au epuizat in actuala lege a salarizarii. Pana la urmatoarea lege, cadrele didactice vor primi doar cardurile de 2.500 de lei. Pana la urmatoarea lege, cadrele didactice vor primi doar cardurile de 2.500 de lei. Cu ce oferta a venit Guvernul? Doar salariile […] The post Greva profesorilor merge mai departe! Guvernul insista cu voucherele "milei", dascalii spun un "NU" raspicat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

