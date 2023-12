Stiri pe aceeasi tema

- Nemultumiti ca vor fi exceptati anul viitor de la majorarea salariului de baza cu 5%, membrii Sindicatului National Meridian, salariati in cadrul Ministerului Finantelor si institutiilor subordonate, vor intra miercuri, 27 decembrie, in greva japoneza. La acest protest, care se va manifesta prin purtarea…

- Membrii Sindicatului National Meridian, salariati in cadrul Autoritatii Vamale Romane, vor initia miercuri, 20 decembrie, o actiune de protest sub forma unei greve japoneze. Potrivit unui comunicat de presa al sindicalistilor, transmis duminica AGERPRES, protestatarii – angajati din cadrul birourilor…

- Aveti prilejul sa va exprimati opiniile prin completarea unui chestionar anonim. Chestionarul fundamenteaza un studiu pentru politica publica privind functia publica. Este un demers care are in vedere implementarea jalonului 418 din PNRR. Completarea dureaza 12-15 minute. Orice opinie este importanta!…

- Angajații SSH Hidroserv SA, filiala a Hidroelectrica, intra in greva japoneza, anunța un comunicat de presa transmis de Sindicatul Național Hidroenergetica. “Dupa ce in 2013, au redus in mod iresponsabil activitatea de mentenanța la 1/3 din cea care trebuia efectuata in concordanța cu Ordinul 35/2002…