Azi este prima zi de greva generala in sistemul de educatie din Romania. Sindicatele au anuntat declansarea grevei saptamana trecuta si au avut doua runde de negocieri cu reprezentantii Guvernului, care nu s-au incheiat cu un acord. In total, potrivit sindicatelor, vor protesta peste 150.000 de cadre didactice, carora li se va alatura si personalul nedidactic din scoli. De la ora 11.00 la 13.00 va fi organizata greva de avertisment si in invatamantul superior. Este cea de-a treia greva de mare amploare din invatamantul romanesc, dn ultimii 30 de ani, celelalte desfasurandu-se pe parcursul a 5…