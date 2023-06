Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Ligia Deca, ministrul Educației, susține o conferința de presa vineri, pentru a explica Ordonanța de Urgența a Guvernului cu majorarile salariale din invațamant. Explicațiile vin in contextul in care profesorii au respins aceasta oferta, susținand ca nu raspunde revendicarilor…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a facut precizari in legatura cu aplicarea majorarilor salariale din sistemul de invațamant. Este vorba despre Ordonanța de Urgența 53/1 iunie 2023 pentru stabilirea unor masuri privind salarizarea personalului.

- Ministrul Educatiei Ligia Deca a aratat care vor fi salariile nete pentru cadrele didactice, dupa adoptarea ordonantei de urgenta a Guvernului care prevede majorari salariale pentru personalul din invatamant. In cazul unui profesor cu studii superioare de lunga durata, grad didactic definitiv cu experienta…

- Ministrul Educatiei Ligia Deca a explicat si care va fi cuantumul salariilor nete pentru cadrele didactice, dupa adoptarea ordonantei de urgenta a Guvernului care prevede majorari salariale pentru personalul din invatamant. Astfel, un profesor studii superioare de lunga durata, grad didactic definitiv…

- Sindicalistii din Educatie cer interventia presedintelui Klaus Iohannis in situatia creata de greva profesorilor. Cele trei federatii sindicale din invatamant ii cer presedintelui Iohannis sa le primeasca la discutii maine, la ora 15:30, in ziua in care este anuntat un miting masiv al profesorilor care…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat sambata seara, 20 mai, ca soluția pentru a rezolva cererile sindicaliștilor din Educație, care au anunțat ca de luni intra in greva, nu este doar la el ci la intreaga coalitie.El a spus ca decizia luata de președintele PSD, Marcel Ciolacu, aceea de a opri negocierile…

- Negocierile pe care sindicatele din Educație le vor purta duminica, 21 mai, la Guvern nu ii vor face pe profesori sa renunțe la greva generala, a transmis sambata, 20 mai, Simion Hancescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI). „Exclus. Nu se deschid școlile luni”, a spus…

- Sindicatele din Educatie au demarat strangerea de semnaturi in vederea declansarii grevei generale, avand in vedere ca solicitarile lor au ramas fara rezolvare, iar Executivul intentioneaza sa ia decizii cu impact negativ suplimentar pentru angajatii din invatamant.Conform unui comunicat, pana la momentul…