- Sindicatul Verdi din Germania a convocat luni o greva de o zi a personalului de securitate aeriana de pe aeroportul din Berlin, ca parte a unei dispute salariale in curs, determinand aeroportul sa anuleze toate plecarile pasagerilor din ziua respectiva, transmite Reuters.Greva urmeaza sa inceapa…

- Potrivit MAE, exista probabilitatea ca transportul feroviar pe distante lungi sa fie oprit pe tot parcursul zilei.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale reprezentantei diplomatice si oficiilor consulare din R.F. Germania, dupa cum urmeaza:- Ambasada Romaniei la…

- Zborurile cu avionul spre si dinspre aeroporturile din Grecia vor fi paralizate joi, cand controlorii de trafic aerian si angajatii din sectorul aviatiei civile se vor alatura unei greve nationale de 24 de ore, in semn de protest fata de accidentul de tren din seara zilei de 28 februarie, cel mai grav…

- Angajatii aeroportului BER din Berlin au intrat miercuri in greva pentru a cere majorarea salariilor, astfel ca operatorul singurului aeroport din capitala Germaniei a fost nevoit sa anuleze toate zborurile programate pentru ziua de miercuri, transmite Reuters.