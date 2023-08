Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane a anunțat, miercuri, ca va declanșa o greva de avertisment in data de 15 septembrie 2023. Sindicaliștii sunt nemulțumiți din cauza impasului in care s-a ajuns in ceea ce privește dialogul social dintre ceferiști și stat. „Precizam ca intreaga procedura legala de declanșare a conflictului de munca, potrivit dispozițiilor legale in materie, a fost parcursa iar “detaliile” prin care s-a incercat amanarea sau anularea protestului nostru au fost la randul lor, depașite, rezolvate. Din pacate, așa cum s-a intamplat in fiecare guvernare care s-a…