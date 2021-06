Angajații unui centru de vaccinare au intrat in greva. In Carei, Satu Mare, angajații refuza sa mai lucreze in semn de protest fața de Ministerul Sanatații. In replica, ministrul Sanatații spune ca plațile sunt in grafic și ca nu sunt inregistrate intarzieri. „Plațile s-au facut in cursul acestei saptamani catre toate centrele de vaccinare aflate in subordinea autoritaților locale. Este o metodologie prin care centrele de vaccinare cer finanțare de la autoritațile locale, au o perioada pentru a depune aceasta cerere, autoritațile locale solicita finanțare catre direcțiile de sanatate publica,…