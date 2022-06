Sindicatele au anuntat ca se asteapta ca zeci de mii de oameni sa participe la un protest la Bruxelles. Trenurile circula, partial, pentru a permite protestatarilor sa ajunga in capitala. Aeroportul din Bruxelles a anuntat ca nu poate permite zborurilor de pasageri sa plece, deoarece greva s-a extins la personalul de securitate. Transportul public local functiona in parametri minimi. Inflatia a atins 9% in iunie in Belgia, reflectand cresterile bruste ale preturilor in mare parte cauzate de invazia Rusiei in Ucraina, care a afectat oferta de cereale si a dus la cresterea costului energiei. Premierul…