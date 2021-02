Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia ne-a aratat cat suntem de vremelnici, a trebuit sa gasim in noi resursele pentru a fi puternici, inventivi, creativi, dar pragmatici, a declarat, pentru AGERPRES, managerul Ateneului National din Iasi, Andrei Apreotesei, care considera ca online-ul nu poate fi o solutie pe termen lung, ci ar…

- Pandemia a ingenunchiat industria aviatica in 2020. La finalul unui an extrem de dificil, toate aeroporturile din țara noastra raporteaza cifre de trafic mult mai mici fața de anii trecuți. In total, in 2020, prin toate aeroporturile din Romania au trecut putin peste 7,1 milioane de calatori – fata…

- Daniel Buzdugan are mare grija de sanatatea sa, in pandemie. Simpaticul prezentator TV și om de radio ne-a aratat ca iși ia toate masurile de protecție, pentru a fi in siguranța. Chiar daca terasele sunt deschise, el prefera sa iși cumpere mancarea la pachet. Alegerile insa, ii cam dau batai de cap…

- Pandemia de coronavirus a fost un imbold pentru unii romani. Astfel, pentru norocoșii care pot lucra de la distanța, ziua de munca perfecta este pe plaja. Este cazul unui tanar antreprenor, care acum lucreaza de pe malul oceanului.

- Pandemia de coronavirus nu va fi ultima pandemie, iar incercarile de imbunatatire a sanatatii umane sunt „sortite esecului” fara a aborda schimbarile climatice si bunastarea animalelor, avertizeaza seful Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

- Pandemia de coronavirus a anulat meciuri de fotbal, a inchi stadioane, a alungat suporterii. Fotbaliștii s-au trezit peste noapte ca nu mai pot juca! Robert Bogdan, un fotbalist din Craiova, in varsta de 21 de ani, s-a gandit sa se reprofileze. A incercat moda. Fostul fundaș se afla la prima... The…

- Anglia a redus cu aproape o treime numarul cazurilor de COVID-19, dupa impunerea carantinei, conform unui studiu. Rata de reproducere a virusului a scazut sub 1, adica, in medie, o persoana infectata transmite virusul catre mai puțin de o alta persoana.Inainte de 5 noiembrie, cand a fost declarat lockdown-ul,…

- Pandemia va costa numeroase vieti omenesti si, in acelasi timp, o pierdere economica de 12 bilioane de dolari. De aceea vor creste masiv si datoriile. Nicio tara nu va scapa de asta, avertizeaza FMI.