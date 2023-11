Greșeli comune în programare și cum să le eviți Incepatorii in programare pot cadea adesea in capcane comune. Daca și tu ești pasionat de domeniul IT și vrei sa incepi o cariera din asta, inscrie-te la un curs de programare și invața de la experți. Pana atunci, iata o lista cu unele dintre cele mai frecvente greșeli de programare pe care le fac incepatorii și sfaturi despre cum sa le evitați: Nerespectarea convențiilor de numire: Folosiți nume de variabile și funcții care sunt sugestive și consistente. Folosirea unor nume ca „x”, „y” sau „temp” fara un context clar poate face codul greu de urmarit. Soluție: Studiați și aplicați convențiile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

