- O grenada de mana defensiva a fost gasita, vineri dupa-amiaza, in padurea Stancesti din comuna Mihai Eminescu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

- Miercuri, 16 august a.c., pirotehniștii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau au fost solicitați sa intervina in comuna Faraoani, in urma unui apel primit pe Numarul Unic pentru Apeluri de Urgența 112, care anunța descoperirea unor elemente de…

- Un barbat in varsta de 85 de ani a fost ranit, dupa ce s-a rasturnat cu masina, au anuntat, joi, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, potrivit Agerpres.Potrivit acestuia, accidentul s-a produs pe un drum din comuna Draguseni, iar barbatul de 85 de ani era singur…

- O casa din localitatea Ibanesti a luat foc, marti dimineata, cel mai probabil din cauza efectului termic al curentului electric, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, potrivit Agerpres.Potrivit acestora, proprietara, o femeie in varsta de 68 de ani,…

- Pompierii au scos din casa un barbat de 400 de kilograme, care suferise un accident vascular: Cum a decurs acțiunea de urgența din CapitalaO misiune atipica, cu angrenaj impresionant de forțe a avut loc astazi, in București, unde, peste 20 de salvatori, pompieri, paramedici, medici și asistenți din…

- Copiii mici trebuie supravegheați in permanența. O clipa de neatenție poate determina sfarșitul tragic al unui destin aflat la inceput de drum, iar noi, cei responsabili de soarta lui, nu trebuie sa uitam acest lucru, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Botoșani.