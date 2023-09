Grenadă defensivă, găsită de un bănăţean în curtea casei Un cetatean care efectua ieri lucrari de amenajare in curtea casei sale din Oravita, judetul Caras-Severin, a gasit o grenada defensiva de mana. La fata locului s-a deplasat de urgenta echipajul pirotehnic din cadrul ISU „Semenic”. Grenada a fost ridicata pentru distrugere ulterioara. „De asemenea, in cursul acestei dimineți, echipajul pirotehnic a fost solicitat […] Articolul Grenada defensiva, gasita de un banatean in curtea casei a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

