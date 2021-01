Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare filiala județeana a PNL va putea propune cate un secretar de stat, iar cele care au obținut rezultate bune la alegerile parlamentare ar putea propune și șefi de agenții naționale sau oficii, au stabilit liderii liberali la intalnirea de la Vila Lac de vineri seara.Ludovic Orban a explicat cum…

- Se anunța inca o zi cu scantei in PNL. Liderii partidului se vor intruni intr-o ședința de Birou Politic Național. Ieri, lista de miniștri ai PNL a fost validata cu scandal, dupa ce lui Orban i s-a reproșat ca a cedat prea ușor. Sedinsa conducerii PNL s-a incheiat, in favoarea listei…

- „Felicitari pentru formalizarea coaliției, felicitari pentru viteza cu care ați reușit sa promovați demersurile in Parlament, recunosc ca este prima data cand vad un Parlament constituit și cu conducerea aleasa intr-o zi și un pic”, le-a transmis Klaus Iohannis liderilor coaliției. Poliția o verifica…

- Liderii celor trei partide negociaza in aceste zile imparțirea funcțiilor de premier și de președinte al Camerei Deputaților și al Senatului in viitorul Parlament care se va reuni luni, 21 decembrie, in noua componența rezultata dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie. Coaliția viitoarei guvernari…

- PNL, USR PLUS si UDMR au anunțat in formula comuna ca vor continua negocierile pentru formarea unei majoritati pentru investirea noului Guvern. La declarații au ieșit impruna liderii celor trei partide pentru a arata ca deciziile sunt luate in consens. „Am decis sa continuam discutiile pentru formarea…

- Liderii PNL, reuniți marți seara la partid intr-o ședința informala, l-au infruntat pe Ludovic Orban, contestand dorința acestuia de a fi din nou prim-ministru prin retragerea lui Florin Cițu. Surse participante la discuții susțin ca Florin Cițu a refuzat sa se retraga, spunand ca doar daca BPN al PNL…

- ​​Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR s-au întâlnit marți dupa-amiaza la Vila Lac pentru a continua discuțiile privind formarea noului Guvern, suspendate duminica dupa ce nu s-a convenit asupra împarțirii funcțiilor de premier și de președinte al Camerei Deputaților. Discuțiile sunt…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunta ca a avut, joi dimineata, la "o discutie informala" cu liderii PNL si USR, Ludovic Orban si Dan Barna, si cu presedintele executiv PLUS, Dragos Tudorache, care a avut loc in prezenta sefului statului, Klaus Iohannis. "Astazi dimineata, in prezenta presedintelui…