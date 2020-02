Trimisul special al AGERPRES, Valkai Krisztina, transmite: Statul de drept este conditia de baza pentru toate celelalte valori care stau la baza Uniunii Europene, a declarat Gregory Thuan, avocat in baroul din Strasbourg, expert in drept comparat, la dezbaterea ''Statul de drept in UE'', organizata marti la Bruxelles de catre eurodeputata PSD Maria Grapini.



'De ce este un subiect foarte important? Statul de drept este conditia de baza pentru toate celelalte valori care stau la baza Uniunii Europene', a declarat Thuen in interventia sa.



Referitor…