- The representatives of the Hungarian Democratic Union of Romania (UDMR) will gather, on Friday and Saturday, in a Congress meeting, in Timisoara.The current leader of the party, Deputy Prime Minister Kelemen Hunor is running for a new mandate as chairman of the UDMR. Fii la curent cu cele…

- Majoritatea muncitorilor vietnamezi care ajung in Romania vin din cele mai sarace zone ale țarii. Oamenii de acolo sunt obișnuiți sa supraviețuiasca. Nu li se pare ceva ieșit din comun sa prinda animale salbatice.

- Deschiderea punctului de trecere a frontierei, pe langa pista de biciclete construita de-a lungul canalului Bega intre Timișoara și Zrenjanin, s-a dovedit a fi foarte apreciata de public. Datele inregistrate arata ca aproape 300 de persoane au trecut frontiera, sambata și duminica, intre orele 8 – 20,…

- SomProduct, un brand cu tradiție in Romania, avand o experiența de 15 ani in industria Home&Deco, deschide un showroom in proiectul ISHO din Timișoara, dezvoltat de Mulberry Development, printr-o tranzacție intermediata de compania de consultanța imobiliara Cushman & Wakefield Echinox.

- Finlanda a fost declarata tara cu cea mai fericita populatie din lume pentru al saselea an consecutiv, potrivit clasamentului World Happiness Report (Raportul Mondial al Fericirii), publicat luni, informeaza DPA.

- Ministerul Educației a transmis o lista cu 39 de școli din Romania care au cladiri incadrate in clasa de risc seismic I. Printre acestea se numara și o școala din Timișoara, care a ajuns pe lista ministerului dintr-o eroare. Este vorba despre Școala Gimnaziala nr. 1, din Fabric, care de fapt este incadrata…

- REȘIȚA – Trio-ul german vine la Reșița joi seara, la ora 19, cu albumul „Kronung” cap de afiș. Este vorba despre probabil ultimul material de creație al grupului format din Mani Neumann, Ulli Brand și Urs Fuchs. Grup care a implinit 40 de ani de activitate in 2020, intr-o perioada care pentru mulți…

- Autoritațile din Romania au inregistrat un nou cutremur in zona Gorj:In ziua de 18.02.2023, 18:04:34 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.6, la adancimea de 15 km.Cutremurul s-a produs la 106km SV de Sibiu, 106km NV de Craiova, 140km V de Pitesti, 164km SE…