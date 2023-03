Grecul șef de la PPC, firma care a cumpărat Enel, are afaceri cu haine la București Șeful companiei care a preluat Enel Romania, grecul Giorgos Stassis, a lucrat pentru italieni pana acum cațiva ani. Dar a și dezvoltat o afacere inedita la București. Georgios Stassis, care se afla din 2019 la conducerea companiei energetice de stat Public Power din Grecia, cea care a cumparat Enel Romania , este partener intr-o afacere locala de fashion online, pusa pe picioare in 2018, in perioada in care grecul era CEO al subsidiarei romanești a Enel. Conform Registrului Comerțului, Stassis este asociat in firma Vavaloo Trading SRL, care deține brandul Mosty și website-ul de comerț online mosty.com.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

