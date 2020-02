Grecii Skantzikas si Gioxas vor reabilita mastodontul de beton din Piata Ovidiu, din fata Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie

Stiri pe aceeasi tema

- Pe ordinea de zi a Comisiei tehnice de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Constanta, care se va intruni in data de 27.02.2020, se afla si solicitarea firmei Black Sea Suppliers SRL.Societatea, controlata de grecii Vassios Apostolos, Skantzikas Ioannis si Gioxas Antonios, a cerut…

- O conferinta de presa a autoritatilor implicate sa faca lumina in cazul investitiei de pe bulevardul Tomis numarul 49A a avut loc ieri, la sediul Prefecturii Constanta. Alaturi de prefectul George Niculescu au participat si Sorin Colesniuc directorul Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie , seful…

- O firma deținuta de fina de cununie a fostului șef al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a fraudat un proiect cu cofinanțare europeana, care viza reabilitarea Muzeului de Istorie Naționala și Arheologie din oraș, declarand facturi pentru lucrari imaginare, emise de firme fantoma…

- Inceputul de an vine cu noi incercari din partea Consiliului Judetean Constanta de a gasi firme interesate de reabilitarea Muzeului de Istorie Nationala si Arhitectura Constanta. Cea de a doua licitatie pentru restaurarea cladirii a fost deschisa, termenul limita pentru depunerea ofertelor fiind 17…

- La iesirea din Piata Ovidiu spre faleza, un vechi imobil vegheaza drumul. Pe vremuri simbol al gandirii moderniste arhitecturale, cladirea si a pierdut stralucirea de care s a bucurat odinioara. Totusi, sub atenta ingrijire a Asociatiei pentru Salvarea Patrimoniului Cultural Dobrogean, blocul pare sa…

- In avanpremiera evenimentului ce avea sa se concretizeze pe 5 octombrie 2018, chiar de Ziua Mondiala a Educatiei, cotidianul ZIUA de Constanta a desfasurat o ampla campanie mediatica, purtand titlul AdrianV.Radulescu, ctitorul.Rod al acestei campanii si al numarului impresionant de fotografii inedite…

- In numarul 46 2013 al revistei "Pontica", prestigioasa publicatie a Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie din Constanta, am gasit o ampla evocare, semnata de Irina Nastasi, a personalitatii istoricului Nubar Hampartumian, cel care timp de trei ani, incepand cu 1951, a condus destinele acestei…

- Managerul Complexului National Muzeal Curtea Domneasca din Targoviste, Ovidiu Cirstina, participa in aceste zile, la Moscova, la Congresul IMAGES AND SIGNS IN THE STONE AGE ART „Imagini si simboluri in arta Epocii Pietrei”, organizat de Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Stiinte, in perioada…