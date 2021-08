Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 28% dintre cetatenii Uniunii Europene, sau 35 milioane de persoane, nu isi permit sa mearga intr-o vacanta de vara timp de o saptamana, o cifra care creste la 59,5% pentru persoanele cu venituri sub rata riscului de saracie, arata un studiu publicat luni de Confederatia Europeana a Sindicatelor…

- Este asadar ultima zi inainte ca masura luata de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta sa intre in vigoare. Incepand de maine, nici macar un test PCR negativ nu ii poate salva de la carantina de 14 zile pe cei nevaccinati, care se intorc din statele rosii, inclusiv din Grecia. Lista CNSU intra…

- Grecia, una dintre destinatiile favorite de vacanta ale romanilor va intra in scenariul rosu, cat de curand. Comitetul Național pentru Situații de Urgența va aproba hotararea pentru modificarea și completarea hotararii privind aprobarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat. Elenii…

- PSD cere convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului. Solicitarea social-democraților are legatura cu adoptarea Legii consumatorului vulnerabil. „PSD solicita presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Anca Dragu si Ludovic Orban, sa convoace Parlamentul intr-o sesiune extraordinara…

- Persoanele care circula cu acest mijloc de transport vor trebui sa prezinte cel putin un test rapid antigen cu rezultat negativ, efectuat cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea calatoriei. De asemenea, este valabil si un test PCR efectuat cel mult cu 72 de ore inaintea imbarcarii ori dovada unei…

- Pana la intrarea in vigoare a certificatului verde de vaccinare sunt tot mai multe tari care ridica restrictiile de calatorie pentru persoanele vaccinate. Spania si Franta sunt cele mai recente state care au anuntat ca de zilele urmatoare, romanii care calatoresc acolo nu mai au nevoie de test PCR daca…

- Incepand din 1 iunie, autoritatile turce au revizuit conditiile de intrare in Republica Turcia, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, persoanele care sosesc in Turcia, pot fi supuse, in mod aleatoriu, unei testari moleculare tip PCR. Noile masuri intrand in vigoare marti, 1 iunie. Citește și Concediu…

- Grecia a deschis oficial sezonul turistic pentru straini. Pot intra in Grecia turiști din țarile Uniunii Europene, inclusiv romani, din Marea Britanie, Israel, Rusia sau Statele Unite. Autoritațile elene cer dovada vaccinarii, test COVID negativ sau o dovada a infectarii cu SARS-CoV2 cu cel mult 9 luni…