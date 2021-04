Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Greciei a anuntat, marti, ca va furniza Arabiei Saudite, sub forma de imprumut, sisteme antiaeriene Patriot, pentru protejarea obiectivelor energetice, noteaza Mediafax. Ministrul grec de Externe, Nikos Dendias, si ministrul grec al Apararii, Nikos Panagiotopoulos, s-au intalnit,…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri negocierea si semnarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de 100 milioane de euro, pentru sustinerea proiectului "Scoli mai sigure, incluzive si sustenabile", informeaza Ministerul Finantelor…

- Submarinul Delfinul a fost achizitionat la ordinul specific al lui Nicolae Ceausescu, recepționat in secret de la aliații ruși, in 1985. Este produs in Rusia si ar mai functiona poate si azi, daca statul i-ar fi cumparat acumulatori noi. Submarinul are 72 de metri lungime, peste 10 metri latime, si…

- Termenul de efectuare a serviciului militar in Grecia va creste de la 9 la 12 luni in cadrul unei masuri de „consolidare a fortelor armate”, a anuntat vineri ministrul grec al Apararii, Nikos Panagiotopoulos, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Termenul de efectuare a serviciului militar in Grecia va creste de la 9 la 12 luni in cadrul unei masuri de ''consolidare a fortelor armate'', a anuntat vineri ministrul grec al Apararii, Nikos Panagiotopoulos, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Aceasta decizie va intra in vigoare din luna…