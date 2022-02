Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a dat joi publicitatii un nou set de previziuni privind cresterea economica in zona euro si Uniunea Europeana, in ambele cazuri prognozele de crestere pentru acest an fiind revizuite in jos dupa un inceput de an mai slab decat se astepta, informeaza un comunicat al Executivului…

- Grecia planuiește ca anul acesta sa primeasca turiști de la 1 martie, mai devreme decat in oricare alt an. Un prim pas in planul de deschidere a sectorului turistic il constituie relaxarea restrictiilor de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene. „Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare…

- Grecia intentioneaza ca in urmatoarele doua luni sa ramburseze imprumuturi in valoare de peste sapte miliarde de euro acordate de Fondul Monetar International si partenerii din zona euro in perioada crizei financiare, au declarat pentru Reuters doi oficiali din apropierea acestui dosar. Potrivit…

- Furtuna de zapada abatuta asupra Greciei a incins viața politica. Guvernul și-a cerut scuze ca a gestionat defectuos situația din Atena, unde ninsorile au paralizat orice activitate și au blocat mii de oameni in trafic.

- Test PCR sau rapid, la intrarea in Grecia, inclusiv pentru vaccinați! Persoanele care calatoresc in Grecia vor avea nevoie de astazi de un test PCR sau rapid negativ. Autoritațile elene au luat aceasta masura pentru a ține in frau pandemia de COVID-19. Masura se aplica tuturor calatorilor cu varsta…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, proiectul "Poarta Globala" ("Global Gateway"), care prevede investitii de 300 de miliarde de euro in infrastructura si in alte sectoare, in cadrul unui plan care ar urma sa fie o alternativa la initiativa Chinei "O centura, un drum" ("Beld and Road").…